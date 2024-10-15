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Франция не достигнет целевых 3 млрд евро военной помощи Украине в 2024 году

21:07, 15 октября 2024
Франция превысит 2 миллиарда евро помощи Украине, но не достигнет 3 миллиардов, – министр обороны страны.
Франция не достигнет целевых 3 млрд евро военной помощи Украине в 2024 году
Источник фото: golos.com.ua
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Франция в этом году не сможет выполнить свой первоначальный план по объемам военной помощи Украине, недостигнув отметки в 3 миллиарда евро. Об этом сообщил министр обороны Себастьен Лекорню, пишет Politico.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал увеличить военную помощь Украине до 3 млрд евро на фоне критики, что страна делает меньше, чем многие другие государства. Это число также фигурировало в двустороннем соглашении по безопасности.

«В начале 2024 года мы приняли политическое решение, что помощь может достичь 3 млрд евро. На практике мы превысим 2 млрд, но не достигнем 3 млрд евро», - заявил Лекорню.

Франции, как и Германии, пришлось сократить военные расходы в связи с попытками уменьшить бюджетный дефицит, который в 2024 году может достичь 6% ВВП страны.

Лекорню отметил, что около 300 миллионов евро из военной помощи Украине будет профинансировано из доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут использоваться для закупки 155-мм артиллерийских снарядов, самоходных артиллерийских установок Caesar и горючего. Дополнительно 400-600 миллионов евро будут сгенерированы из-за более низких показателей инфляции и направлены на модернизацию ракет SCALP и Aster для Украины.

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деньги Франция

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