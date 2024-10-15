Польша приостанавливает право на убежище – правительство приняло новую миграционную стратегию на 2025-2030 годы

Польша утвердила новую миграционную стратегию, предусматривающую приостановление права на убежище и возвращение иностранцев.

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Польское правительство утвердило новую миграционную стратегию, предусматривающую приостановление права на убежище для мигрантов и разработку механизмов возвращения иностранцев. Об этом сообщило издание money.pl, которое ознакомилось с документом.

Стратегия, которая называется «Комплексная и ответственная миграционная стратегия Польши на 2025-2030 годы», состоит из более 30 страниц и содержит восемь разделов, которые охватывают вопросы прав мигрантов на убежище, доступа к рынку труда и интеграции.

Согласно документу, планируется укрепление пограничной инфраструктуры, а также предоставление новых возможностей пограничникам и полиции для противодействия нелегальному перемещению людей через территорию Польши. Для координации миграционной политики предлагается создать отдельный орган власти.

Кроме того, визовая политика должна стать более избирательной с целью уменьшения количества въездов для иностранцев. Стратегия также предусматривает создание национальной программы возвращения тех, чье присутствие в Польше считается «неоправданным или нежелательным».

В документе подчеркивается, что статус иностранцев, прибывающих в Польшу, будет определяться в зависимости от уровня их интеграции, а интеграция станет обязательной и для тех, кто получает убежище по гуманитарным причинам. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявлял о возможном приостановлении права на убежище в случае «угроз гибридных действий».

Стратегия также предусматривает пересмотр трудовой миграции, в частности ужесточение критериев для получения разрешений на работу и обучение для иностранцев в польских вузах. Для ряда стран, в частности Украины, условия трудоустройства останутся неизменными, но возможны изменения с 2025 года.

Кроме этого, правительство планирует ужесточить требования для получения польского гражданства, в частности ввести «гражданский тест» и требования к знанию польского языка. Процедуры предоставления статуса репатрианта и «карты поляка» также будут пересмотрены.

Ранее сообщалось, что министр Польши предлагает лишить соцльгот украинцев, поскольку поляки возмущены дорогими авто и отдыхом украинских беженцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС создать центры по возвращению мигрантов за пределы ЕС.

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