Кабмин во исполнение решения КСУ предлагает разрешить осужденным кратковременные выезды за пределы колонии

Правительство предлагает разрешить кратковременные выезды осужденных из мест лишения свободы.

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Кабмин на заседании 15 октября одобрил законопроект, которым предлагается установить, что в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающих жизни больного, осужденным, которые содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, участках социальной реабилитации с общими условиями содержания и участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колониях, разрешаются кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, сроком не более 7 суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток).

Другим осужденным кратковременные выезды разрешаются за пределы исправительной колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток).

Также предлагается предусмотреть, что осужденные, которые содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колониях, в обратном направлении самостоятельно, а другие осужденные перемещаются к месту назначения и обратно и охраняются стражами колонии.

Расходы колонии, связанные с предоставлением осужденным кратковременных выездов, оплачивают осужденные, их родственники или другие лица.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2023 г. № 11-р(II)/2023» будет подан на регистрацию в парламент.

Текст законопроекта пока неизвестен. Соответственно, неизвестно, в какой мере Кабмин учел соответствующее решение КСУ.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Конституционный Суд Украины в Решении №11-р(II)/2023 от 20 декабря 2023 года (судья-докладчик – Виктор Городовенко) признал неконституционными отдельные предписания части первой статьи 111 УИК в том, что они делают невозможным применение к осужденным к пожизненному лишению свободы лиц кратковременных выездов за пределы колонии на территории Украины в связи с таким исключительным личным обстоятельством, как смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающих жизни больного.

Также КСУ обязал Верховную Раду в течение 3 месяцев привести нормативное регулирование, установленное отдельными предписаниями ч. 1 статьи 111 УИК в соответствии с Конституцией и настоящим Решением.

Конституционный Суд Украины также отметил, что практика Европейского суда по правам человека не исключает того, что при определенных обстоятельствах вопрос нехватки возможности у лица, лишенного свободы, посетить своего тяжелобольного близкого родственника или присутствовать на его захоронении может быть рассмотрен в аспекте нарушения статьи 3 Конвенции , в соответствии с которой установлен запрет пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

КСУ заключил, что признание государством для всех осужденных к лишению свободы лиц, независимо от тяжести совершенных ими преступлений, потенциальной возможности посещать своего тяжелобольного близкого родственника или присутствовать на его погребении не только будет способствовать защите человеческого достоинства таких осужденных, защите их конституционных прав на свободу своей личности и на неприкосновенность личной жизни, но и станет проявлением выполнения государством своего положительного долга по социальной реабилитации, показателем утверждения гуманности и цивилизованности общества в целом.

Автор: Наталья Мамченко

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