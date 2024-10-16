Кабмін на виконання рішення КСУ пропонує дозволити засудженим короткочасні виїзди за межі колонії

Уряд пропонує дозволити короткочасні виїзди засуджених з місць позбавлення свободи.

Джерело фото: static.ukrinform.com

Кабмін на засіданні 15 жовтня схвалив законопроект, яким пропонується встановити, що у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує життю хворого, засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше 7 діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Також пропонується передбачити, що засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, прямують до місця призначення і у зворотному напрямку самостійно, а інші засуджені переміщуються до місця призначення і у зворотному напрямку та охороняються вартами колонії.

Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їх родичі або інші особи.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р(ІІ)/2023» буде подано на реєстрацію до парламенту.

Текст законопроекту поки що невідомий. Відповідно, невідомо, якою мірою Кабмін врахував відповідне рішення КСУ.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Конституційний Суд України у Рішенні №11-р(ІІ)/2023 від 20 грудня 2023 року (суддя-доповідач – Віктор Городовенко) визнав неконституційними окремі приписи частини першої статті 111 КВК в тім, що вони унеможливлюють застосування до засуджених до довічного позбавлення волі осіб короткочасних виїздів за межі колонії на території України у зв'язку з такою винятковою особистою обставиною, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого.

Також КСУ зобов'язав Верховну Раду протягом 3 місяців привести нормативне регулювання, установлене окремими приписами ч. 1 статті 111 КВК у відповідність до Конституції та цього Рішення.

Конституційний Суд України також зазначив, що практика Європейського суду з прав людини не виключає того, що за певних обставин питання браку можливості в особи, позбавленої волі, відвідати свого тяжкохворого близького родича або бути присутньою на його похованні може бути розглянуте в аспекті порушення статті 3 Конвенції, відповідно до якої установлено заборону катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання.

КСУ виснував, що визнання державою для всіх засуджених до позбавлення волі осіб, незалежно від тяжкості скоєних ними злочинів, потенційної можливості відвідувати свого тяжкохворого близького родича або бути присутніми на його похованні не лише сприятиме захистові людської гідності таких засуджених, захистові їхніх конституційних прав на вільний розвиток своєї особистості та на недоторканність особистого життя, а й стане проявом виконання державою свого позитивного обов’язку щодо соціальної реабілітації, показником утвердження гуманності та цивілізованості суспільства загалом.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.