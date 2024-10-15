В Україні 14 університетів отримали статус «високого ризику»

Державна служба якості освіти оприлюднила перелік вишів за ступенем ризику на 2024/2025 навчальний рік.

Державна служба якості освіти (ДСЯО) опублікувала список вищих навчальних закладів, класифікованих за ступенем ризику на 2024/2025 навчальний рік. Цей показник не відображає якість освіти, а вказує на складність управління університетом, зокрема, враховуючи кількість порушень законодавства та неакредитованих програм.

У цьому році 14 вишів отримали статус «високого ризику», серед яких є кілька приватних закладів. Серед них:

Міжнародна академія екології та медицини (Київ);

Східно-європейський слов'янський університет (Ужгород);

Дніпровська академія музики (Дніпро);

Академія кіно та нових медіа (Київ);

Бердянський університет менеджменту і бізнесу (Бердянськ);

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (Миколаїв);

Інститут психології і підприємництва (Київ);

Міжнародний університет (Київ);

Київський університет права НАН України (Київ);

Харківська державна академія фізичної культури (Харків);

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг);

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова (Черкаси);

Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса);

Академія морських наук та інновацій (Миколаїв).

На відміну від минулого року, коли 28 вишів мали високий ступінь ризику, нині цей показник знизився до 14 (5%). Загалом до рейтингу потрапили 289 закладів вищої освіти: 142 мають середній ступінь ризику (49%), а 133 – незначний (46%).

Серед критеріїв для оцінки були враховані:

Кількість здобувачів вищої освіти за останні три роки;

Кількість науково-педагогічних працівників на основному місці роботи;

Стан оприлюднення необхідних документів на офіційному вебсайті;

Кількість виявлених порушень законодавства в сфері вищої освіти;

Наявність відокремлених структурних підрозділів та іноземних студентів;

Частка неакредитованих спеціальностей та програм.

Ступінь ризику вплине на частоту планових перевірок вишів, хоча під час війни ці перевірки наразі призупинено.

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