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В Україні 14 університетів отримали статус «високого ризику»

20:41, 15 жовтня 2024
Державна служба якості освіти оприлюднила перелік вишів за ступенем ризику на 2024/2025 навчальний рік.
В Україні 14 університетів отримали статус «високого ризику»
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Державна служба якості освіти (ДСЯО) опублікувала список вищих навчальних закладів, класифікованих за ступенем ризику на 2024/2025 навчальний рік. Цей показник не відображає якість освіти, а вказує на складність управління університетом, зокрема, враховуючи кількість порушень законодавства та неакредитованих програм.

У цьому році 14 вишів отримали статус «високого ризику», серед яких є кілька приватних закладів. Серед них:

  • Міжнародна академія екології та медицини (Київ);
  • Східно-європейський слов'янський університет (Ужгород);
  • Дніпровська академія музики (Дніпро);
  • Академія кіно та нових медіа (Київ);
  • Бердянський університет менеджменту і бізнесу (Бердянськ);
  • Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (Миколаїв);
  • Інститут психології і підприємництва (Київ);
  • Міжнародний університет (Київ);
  • Київський університет права НАН України (Київ);
  • Харківська державна академія фізичної культури (Харків);
  • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг);
  • Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова (Черкаси);
  • Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса);
  • Академія морських наук та інновацій (Миколаїв).

На відміну від минулого року, коли 28 вишів мали високий ступінь ризику, нині цей показник знизився до 14 (5%). Загалом до рейтингу потрапили 289 закладів вищої освіти: 142 мають середній ступінь ризику (49%), а 133 – незначний (46%).

Серед критеріїв для оцінки були враховані:

  • Кількість здобувачів вищої освіти за останні три роки;
  • Кількість науково-педагогічних працівників на основному місці роботи;
  • Стан оприлюднення необхідних документів на офіційному вебсайті;
  • Кількість виявлених порушень законодавства в сфері вищої освіти;
  • Наявність відокремлених структурних підрозділів та іноземних студентів;
  • Частка неакредитованих спеціальностей та програм.

Ступінь ризику вплине на частоту планових перевірок вишів, хоча під час війни ці перевірки наразі призупинено.

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