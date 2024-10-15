В Україні 14 університетів отримали статус «високого ризику»

20:41, 15 жовтня 2024
Державна служба якості освіти оприлюднила перелік вишів за ступенем ризику на 2024/2025 навчальний рік.
Державна служба якості освіти (ДСЯО) опублікувала список вищих навчальних закладів, класифікованих за ступенем ризику на 2024/2025 навчальний рік. Цей показник не відображає якість освіти, а вказує на складність управління університетом, зокрема, враховуючи кількість порушень законодавства та неакредитованих програм.
У цьому році 14 вишів отримали статус «високого ризику», серед яких є кілька приватних закладів. Серед них:
- Міжнародна академія екології та медицини (Київ);
- Східно-європейський слов'янський університет (Ужгород);
- Дніпровська академія музики (Дніпро);
- Академія кіно та нових медіа (Київ);
- Бердянський університет менеджменту і бізнесу (Бердянськ);
- Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (Миколаїв);
- Інститут психології і підприємництва (Київ);
- Міжнародний університет (Київ);
- Київський університет права НАН України (Київ);
- Харківська державна академія фізичної культури (Харків);
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг);
- Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова (Черкаси);
- Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса);
- Академія морських наук та інновацій (Миколаїв).
На відміну від минулого року, коли 28 вишів мали високий ступінь ризику, нині цей показник знизився до 14 (5%). Загалом до рейтингу потрапили 289 закладів вищої освіти: 142 мають середній ступінь ризику (49%), а 133 – незначний (46%).
Серед критеріїв для оцінки були враховані:
- Кількість здобувачів вищої освіти за останні три роки;
- Кількість науково-педагогічних працівників на основному місці роботи;
- Стан оприлюднення необхідних документів на офіційному вебсайті;
- Кількість виявлених порушень законодавства в сфері вищої освіти;
- Наявність відокремлених структурних підрозділів та іноземних студентів;
- Частка неакредитованих спеціальностей та програм.
Ступінь ризику вплине на частоту планових перевірок вишів, хоча під час війни ці перевірки наразі призупинено.
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