Для моніторингу грантових проектів створять відкритий Реєстр проектів і програм міжнародної технічної допомоги – Кабмін

Метою створення відкритого Реєстру проектів і програм міжнародної технічної допомоги є автоматизація процесу залучення та використання донорської допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів і акредитації виконавців.

Кабмін постановою від 11 жовтня №1163 затвердив Порядок ведення Реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги. Секретаріату Кабміну доручено забезпечити з дня, що настає за днем опублікування цієї постанови, функціонування цього Реєстру.

Реєстр проектів (програм) міжнародної технічної допомоги — це інформаційно-комунікаційна система, яка забезпечує збирання, верифікацію, реєстрацію, накопичення, облік, захист та оброблення інформації та документів про проекти (програми) міжнародної технічної допомоги та проведення їх моніторингу.

Метою створення Реєстру є автоматизація процесу залучення та використання міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб — нерезидентів).

Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою і загальнодоступною, крім персональних даних, інформації з обмеженим доступом та надається безоплатно за відповідними запитами, а також оприлюднюється, зокрема на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабміну від 21 жовтня 2015 р. № 835. До Реєстру не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.

За новим порядком будуть створюватися електронні кабінету Реєстру — персональні веб-сторінки (веб-сервіс чи інший програмний інтерфейс) користувача Реєстру, що пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію, призначену для забезпечення можливості створення, перегляду, подання інформації та документів у Реєстрі, а також обміну ними.

Також вводиться поняття «номер свідоцтва про акредитацію» — унікальне цифрове позначення, що присвоюється свідоцтву про акредитацію після його формування засобами Реєстру і підписання.

Власником Реєстру є держава в особі Секретаріату Кабміну. Держателем та адміністратором Реєстру є Секретаріат КМУ. Публічними реєстраторами Реєстру та створювачами реєстрової інформації є посадові особи держателя.

Реєстр ведеться державною та англійською мовами.

Функціональними можливостями Реєстру забезпечується:

створення, виключення, облік, обробка, пошук, перегляд, обмін інформацією та документами щодо державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, їх моніторингу, акредитації виконавців (юридичних осіб — нерезидентів) через електронні кабінети;

реєстрація, авторизація, електронна ідентифікація та автентифікація користувачів Реєстру з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, КЕП;

доступ користувачів Реєстру до реєстрової інформації;

формування, перегляд та завантаження звітів та іншої інформації, передбаченої Порядком залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

управління правами доступу користувачів Реєстру до реєстрової інформації та електронних документів;

проведення процедур і заходів щодо здійснення контролю та верифікації інформації, моніторингу змін;

пошук та перегляд реєстрової інформації відповідно до прав авторизованих користувачів Реєстру тощо.

Доступ до Реєстру здійснюється через електронний кабінет.

Об’єктами Реєстру є:

реєстраційні картки проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

свідоцтва про акредитацію виконавців (юридичних осіб — нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

Інформаційними джерелами, які є підставою для внесення інформації до Реєстру, є подані реципієнтами та партнерами з розвитку або уповноваженими партнерами з розвитку особами документи, що визначені у пунктах 14 і 30 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

Для проведення державної реєстрації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та формування реєстраційної картки публічним реєстратором Реєстру вноситься до Реєстру така інформація:

відомості про партнера з розвитку (найменування, місцезнаходження в Україні (за наявності);

ПІБ, посада, адреса електронної пошти, номер телефону відповідальної особи;

відомості про виконавця:

фізичну особу (номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) або дані паспорта громадянина України, ПІБ, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреса електронної пошти, номер телефону);

юридичну особу (найменування, ЄДРПОУ, ПІБ, посада, адреса електронної пошти, номер телефону відповідальної особи);

юридичну особу — нерезидента (ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) нерезидента у країні реєстрації, найменування, країна реєстрації, місцезнаходження в країні реєстрації, адреса електронної пошти, номер телефону відповідальної особи в країні реєстрації, місцезнаходження в Україні (за наявності);

ПІБ (за наявності), номер телефону відповідальної особи в Україні, ПІБ особи, уповноваженої на представництво з питань реалізації проекту (програми), відомості про потребу в акредитації та/або взяття на облік у ДПС);

відомості про реципієнта (найменування, ЄДРПОУ, ПІБ, посада, адреса електронної пошти, номер телефону відповідальної особи);

відомості про бенефіціара (найменування, ЄДРПОУ, ПІБ, посада, адреса електронної пошти, номер телефону відповідальної особи);

найменування проекту (програми);

ціль та зміст проекту (програми);

найменування стратегічного завдання;

кошторисна вартість (сума та валюта);

строк реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення);

етап реалізації проекту (програми);

реєстраційний номер проекту (програми), визначений партнером з розвитку, або номер контракту;

міжнародний договір України (назва та реквізити);

інформація про грантову угоду в разі, коли підписання такої угоди передбачене проектом (програмою) (за наявності);

інші відомості, що стосуються проекту (програми);

регіони (області), в яких реалізується проект (програма);

сектор/сфера реалізації проекту (програми);

відповідність проекту (програми) Цілям сталого розвитку;

відповідність проекту (програми) Програмі діяльності Кабінету Міністрів України;

відповідність проекту (програми) іншим стратегічним та програмним документам України, регіональним стратегіям розвитку;

належність проекту (програми) до сфери європейської та євроатлантичної інтеграції;

належність проекту (програми) до проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства;

номер проекту (програми);

дата підписання реєстраційної картки;

статус реєстраційної картки;

ідентифікатор акредитації виконавця (нерезидента);

план закупівель товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги, за формою згідно з додатком 5 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

Також під час формування реєстраційної картки публічним реєстратором додаються до неї документи, передбачені підпунктами 1—5 пункту 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

Реєстраційна картка в електронній формі в день присвоєння реєстрового номера надсилається за наявності технічної можливості реципієнту (реципієнтам) та партнеру з розвитку або уповноваженій партнером з розвитку особі, а її копія — бенефіціару.

Для акредитації виконавця (юридичної особи — нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та формування свідоцтва про акредитацію публічним реєстратором Реєстру вносяться до Реєстру такі відомості (дані):

найменування виконавця;

найменування проекту (програми);

міжнародний договір України (назва та реквізити);

найменування партнера з розвитку;

дата та номер реєстраційної картки;

строк реалізації проекту (програми) (дата початку та завершення);

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та посада уповноваженої особи;

місцезнаходження виконавця в Україні;

номер, дата та строк дії свідоцтва про акредитацію.

Свідоцтво про акредитацію в електронній формі формується засобами Реєстру з відомостей, зазначених у пункті 20 цього Порядку, за формою згідно з додатком 4 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Свідоцтво про акредитацію в електронній формі в день присвоєння номера за наявності технічної можливості надсилається партнеру з розвитку або уповноваженій партнером з розвитку особі.

За недостовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації, несе відповідальність користувач Реєстру.

Припинення доступу авторизованим користувачам Реєстру до Реєстру у зв’язку з припиненням виконання ними своїх повноважень здійснюється адміністратором шляхом блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету.

Електронна інформаційна взаємодія Реєстру з іншими електронними інформаційними ресурсами здійснюється засобами системи «Трембіта».

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