Для мониторинга грантовых проектов будет создан открытый Реестр проектов и программ международной технической помощи – Кабмин

Целью создания открытого Реестра проектов и программ международной технической помощи является автоматизация процесса привлечения и использования донорской помощи, в том числе государственной регистрации, мониторинга проектов и аккредитации исполнителей.

Кабмин постановлением от 11 октября №1163 утвердил Порядок ведения Реестра проектов (программ) международной технической помощи. Секретариату Кабмина поручено обеспечить со дня, следующего за днем ​​опубликования этого постановления, функционирование этого Реестра.

Реестр проектов (программ) международной технической помощи - это информационно-коммуникационная система, которая обеспечивает сбор, верификацию, регистрацию, накопление, учет, защиту и обработку информации и документов о проектах (программах) международной технической помощи и проведение их мониторинга.

Целью создания Реестра является автоматизация процесса привлечения и использования международной технической помощи, в том числе государственной регистрации, мониторинга проектов (программ), аккредитации исполнителей (юридических лиц – нерезидентов).

Информация, содержащаяся в Реестре, открыта и общедоступна, кроме персональных данных, информации с ограниченным доступом и предоставляется бесплатно по соответствующим запросам, а также обнародуется, в частности на Едином государственном веб-портале открытых данных, в соответствии с требованиями постановления Кабмина от 21 октября 2015 года г. № 835. В Реестр не вносятся сведения, составляющие государственную тайну.

По новому порядку будут создаваться электронные кабинета Реестра — персональные веб-страницы (веб-сервис или другой программный интерфейс) пользователя Реестра, прошедшего электронную идентификацию и аутентификацию, предназначенную для обеспечения возможности создания, просмотра, предоставления информации и документов в Реестре, а также обмена ими.

Также вводится понятие «номер свидетельства об аккредитации» — уникальное цифровое обозначение, которое присваивается свидетельству об аккредитации после его формирования средствами Реестра и подписания.

Владельцем Реестра является государство в лице Секретариата Кабмина. Держателем и администратором Реестра есть Секретариат КМУ. Публичными регистраторами Реестра и создателями регистровой информации являются должностные лица держателя.

Реестр ведется на государственном и английском языках.

Функциональными возможностями Реестра обеспечивается:

создание, исключение, учет, обработка, поиск, пересмотр, обмен информацией и документами о государственной регистрации проектов (программ) международной технической помощи, их мониторинге, аккредитации исполнителей (юридических лиц – нерезидентов) через электронные кабинеты;

регистрация, авторизация, электронная идентификация и проверка подлинности пользователей Реестра с использованием интегрированной системы электронной идентификации, КЭП;

доступ пользователей Реестра к регистровой информации;

формирование, просмотр и загрузка отчетов и другой информации, предусмотренной Порядком привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи;

управление правами доступа пользователей Реестра к регистровой информации и электронным документам;

проведение процедур и мероприятий по осуществлению контроля и верификации информации, мониторингу изменений;

поиск и просмотр реестровой информации в соответствии с правами авторизованных пользователей Реестра и т.д.

Доступ к Реестру осуществляется через электронный кабинет.

Объектами Реестра являются:

регистрационные карты проектов (программ) международной технической помощи;

свидетельства об аккредитации исполнителей (юридических лиц – нерезидентов) проектов (программ) международной технической помощи.

Информационные источники, являющиеся основанием для внесения информации в Реестр, представляются реципиентами и партнерами по развитию или уполномоченными партнерами по развитию лицами документы, определенные в пунктах 14 и 30 Порядка привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи.

Для проведения государственной регистрации проекта (программы) международной технической помощи и формирования регистрационной карты публичным регистратором Реестра вносится в Реестр следующая информация:

сведения о партнере по развитию (наименование, местонахождение в Украине (при наличии);

ФИО, должность, адрес электронной почты, номер телефона ответственного лица;

сведения об исполнителе:

физическое лицо (номер учетной карточки налогоплательщика, уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии) или данные паспорта гражданина Украины, ФИО, адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства, адрес электронной почты, номер телефона);

юридическое лицо (наименование, ЕГРПОУ, ФИО, должность, адрес электронной почты, номер телефона ответственного лица);

юридическое лицо - нерезидент (идентификационный (регистрационный, учетный) номер (код) нерезидента в стране регистрации, наименование, страна регистрации, местонахождение в стране регистрации, адрес электронной почты, номер телефона ответственного лица в стране регистрации, местонахождение в Украине (при наличии);

ФИО (при наличии), номер телефона ответственного лица в Украине, ФИО лица, уполномоченного на представительство по реализации проекта (программы), сведения о необходимости аккредитации и/или взятия на учет в ГНС);

сведения о реципиенте (наименование, ЕГРПОУ, ФИО, должность, адрес электронной почты, номер телефона ответственного лица);

сведения о бенефициаре (наименование, ЕГРПОУ, ФИО, должность, адрес электронной почты, номер телефона ответственного лица);

наименование проекта (программы);

цель и содержание проекта (программы);

наименование стратегической задачи;

сметная стоимость (сумма и валюта);

срок реализации проекта (программы) (дата начала и завершения);

этап реализации проекта (программы);

регистрационный номер проекта (программы), определенный партнером по развитию или номер контракта;

международный договор Украины (название и реквизиты);

информация о грантовом соглашении в случае, если подписание такого соглашения предусмотрено проектом (программой) (при наличии);

другие сведения, касающиеся проекта (программы);

регионы (области), где реализуется проект (программа);

сектор/сфера реализации проекта (программы);

соответствие проекта (программы) Целям устойчивого развития;

соответствие проекта (программы) Программе деятельности Кабинета Министров Украины;

соответствие проекта (программы) другим стратегическим и программным документам Украины, региональным стратегиям развития;

принадлежность проекта (программы) к сфере европейской и евроатлантической интеграции;

принадлежность проекта (программы) к проектам (программам), направленным на поддержку развития институтов гражданского общества;

номер проекта (программы);

дата подписания регистрационной карты;

статус регистрационной карты;

идентификатор аккредитации исполнителя (нерезидента);

план закупок товаров, работ и услуг, приобретаемых за счет международной технической помощи, по форме согласно приложению 5 к Порядку привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи.

Также при формировании регистрационной карты публичным регистратором прилагаются к ней документы, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 14 Порядка привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи.

Регистрационная карточка в электронной форме в день присвоения реестрового номера направляется при наличии технической возможности реципиенту (реципиентам) и партнеру по развитию или уполномоченному партнером по развитию лицу, а копия — бенефициару.

Для аккредитации исполнителя (юридического лица – нерезидента) проекта (программы) международной технической помощи и формирования свидетельства об аккредитации публичным регистратором Реестра вносятся в Реестр следующие сведения (данные):

наименование исполнителя;

наименование проекта (программы);

международный договор Украины (название и реквизиты);

наименование партнера по развитию;

дата и номер регистрационной карты;

срок реализации проекта (программы) (дата начала и завершения);

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного лица;

местонахождение исполнителя в Украине;

номер, дата и срок действия свидетельства об аккредитации.

Свидетельство об аккредитации в электронной форме формируется средствами Реестра из сведений, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 4 к Порядку привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи. Свидетельство об аккредитации в электронной форме в день присвоения номера при наличии технической возможности направляется партнеру по развитию или уполномоченному партнером по развитию лицу.

За недостоверность сведений, указанных при электронной идентификации, несет ответственность пользователь Реестра.

Прекращение доступа авторизованным пользователям Реестра к Реестру в связи с прекращением их полномочий осуществляется администратором путем блокирования или аннулирования доступа к электронному кабинету.

Электронное информационное взаимодействие Реестра с другими электронными информационными ресурсами осуществляется средствами системы «Трембита».

Автор: Наталя Мамченко

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