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«Киевхлеб» вынужден закрыть пять из шести магазинов из-за преступности и перебоев со светом

08:32, 16 октября 2024
«Киевхлеб» сворачивает сеть бескассирных магазинов, оставив только один в Киеве.
«Киевхлеб» вынужден закрыть пять из шести магазинов из-за преступности и перебоев со светом
Источник фото: kyivvlada.com.ua
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Компания «Киевхлеб» закрыла пять из шести автономных магазинов без кассиров в Киеве, оставив только одну точку, сообщает Forbes Ukraine. Этот шаг стал следствием многочисленных проблем, в частности преступных атак и частых отключений электроэнергии.

В феврале 2024 года «Киевхлеб» открыл первый бесперсональный магазин в столице. В течение нескольких месяцев сеть выросла до шести магазинов, которые работали автономно. Однако система безопасности, включавшая доступ через банковскую карту, кассы самообслуживания и камеры видеонаблюдения, не смогла полностью защитить магазины от злоумышленников.

Впервые компания планировала использовать вендинговые автоматы, но отказалась от этой идеи из-за их высокой стоимости. Вместо этого были реализованы альтернативные решения, включая видео консьержа на дисплеях возле кассы. Однако массовые отключения электроэнергии стали еще одной серьезной проблемой: из-за перебоев со светом двери не закрывались, камеры не работали, а холодильники оставались без электроэнергии.

«Киевхлеб» не исключает возможность возвращения к бесперсональным магазинам, но решение будет принято не раньше весны 2025 года, когда станет понятно, сможет ли Киев обходиться без частых отключений света.

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Киев

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