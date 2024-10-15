Экс-нардепа будут судить за незаконное получение более 900 тысяч гривен компенсации за жилье

Бывший народный депутат получил 937 тысяч гривен за аренду, скрыв собственную недвижимость.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины VIII созыва. Его обвиняют в незаконном получении почти 937 тысяч гривен компенсации за аренду гостиничного номера в Киеве. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как установило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ходе досудебного расследования, с 2014 по 2019 год депутат получал компенсацию за проживание, предназначенную парламентариям, которые не имели собственного жилья в столице. В то же время он скрыл наличие собственной недвижимости в Киеве, в результате чего незаконно получил 936 690 гривен из бюджета.

Действия экс-депутата квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана приговором суда.

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