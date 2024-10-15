Екснардепа судитимуть за незаконне отримання понад 900 тисяч гривень компенсації за житло

Колишній народний депутат отримав 937 тисяч гривень за оренду, приховавши власну нерухомість.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України VIII скликання. Його обвинувачують у незаконному отриманні майже 937 тисяч гривень компенсації за оренду готельного номера в Києві. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як встановило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) під час досудового розслідування, з 2014 по 2019 рік депутат отримував компенсацію за проживання, призначену парламентарям, які не мали власного житла в столиці. Водночас він приховав наявність власної нерухомості в Києві, внаслідок чого незаконно отримав 936 690 гривень із бюджету.

Дії ексдепутата кваліфіковані за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено вироком суду.

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