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Екснардепа судитимуть за незаконне отримання понад 900 тисяч гривень компенсації за житло

21:16, 15 жовтня 2024
Колишній народний депутат отримав 937 тисяч гривень за оренду, приховавши власну нерухомість.
Екснардепа судитимуть за незаконне отримання понад 900 тисяч гривень компенсації за житло
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України VIII скликання. Його обвинувачують у незаконному отриманні майже 937 тисяч гривень компенсації за оренду готельного номера в Києві. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як встановило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) під час досудового розслідування, з 2014 по 2019 рік депутат отримував компенсацію за проживання, призначену парламентарям, які не мали власного житла в столиці. Водночас він приховав наявність власної нерухомості в Києві, внаслідок чого незаконно отримав 936 690 гривень із бюджету.

Дії ексдепутата кваліфіковані за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено вироком суду.

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САП депутат компенсація

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