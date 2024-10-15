У Куп'янську та ще трьох прифронтових громадах оголосили примусову евакуацію цивільного населення

Через загрозу бойових дій на Харківщині оголошено обов'язкову евакуацію цивільних.

Джерело фото: dumka.media

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію цивільних з низки населених пунктів. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«Сьогодні нами було ухвалено рішення щодо обов'язкової евакуації всього цивільного населення з деяких громад Куп’янського напрямку – це саме місто Куп'янськ, і ще три громади, які знаходяться близько до лінії фронту», – зазначив Синєгубов.

Евакуація торкнеться мешканців міста Куп'янськ та трьох прилеглих громад: Кондрашівської, Курилівської та Петропавлівської, які розташовані поблизу лінії фронту. За словами Синєгубова, обов’язковій евакуації підлягають близько 7 тисяч людей.

«З міста Куп'янська і з прилеглих громад ми вже за місяць вивезли 234 дитини разом з їх сім'ями. Однак все одно, враховуючи військові загрози, ми ухвалили рішення про повну евакуацію всього цивільного населення», – наголосив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині у Куп’янському районі посилять евакуацію через посилення обстрілів з боку рф.

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