Прага вже обрала головну різдвяну ялинку – 65-річну смереку з Лужицьких гір

У Празі обрали різдвяну ялинку для Старопразької площі.

Джерело фото: IDNES

Чеська столиця визначилася з головною різдвяною ялинкою для Старопразької площі – нею стане 65-річна смерека, що росте біля садиби в Лужицьких горах. Про це повідомляє видання IDNES.

Цього року мерія отримала рекордні 45 заявок, з яких обрали 22-метрову смереку із села Кромпах. Дерево росте біля приватної садиби, де його, разом із іншими смереками, посадили понад 60 років тому, щоб відгородитися від сусідів.

Теперішній власник садиби зазначив, що планував зрубати смереку через побоювання, що її може повалити вітром на будинок. Ідея запропонувати дерево для святкування у Празі виникла у нього навесні. «Я дивився на неї здалеку і подумав, що вона досить гарна. Було б неправильно просто зрубати її. Тож я зробив фото і надіслав заявку», – поділився власник.

За збігом обставин, чоловік зможе бачити встановлену ялинку зі своєї квартири у Празі. Дерево планують зрубати 23 листопада, а встановлення на площі відбудеться в ніч на 26 листопада. Цей процес буде зафіксовано на відео.

Джерело фото: IDNES

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