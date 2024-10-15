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Прага уже выбрала главную рождественскую елку – 65-летнюю ель с Лужицких гор

20:48, 15 октября 2024
В Праге выбрали рождественскую елку для Старопражской площади.
Прага уже выбрала главную рождественскую елку – 65-летнюю ель с Лужицких гор
Источник фото: IDNES
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Чешская столица определилась с главной рождественской елкой для Старопражской площади - ею станет 65-летняя ель, растущая возле усадьбы в Лужицких горах. Об этом сообщает издание IDNES.

В этом году мэрия получила рекордные 45 заявок, из которых выбрали 22-метровую ель из села Кромпах. Дерево растет возле частной усадьбы, где его, вместе с другими елями, посадили более 60 лет назад, чтобы отгородиться от соседей.

Нынешний владелец усадьбы отметил, что планировал срубить ель из-за опасений, что ее может повалить ветром на дом. Идея предложить дерево для празднования в Праге возникла у него весной. «Я смотрел на нее издалека и подумал, что она довольно красивая. Было бы неправильно просто срубить ее. Поэтому я сделал фото и отправил заявку», - поделился владелец.

По стечению обстоятельств, мужчина сможет видеть установленную елку из своей квартиры в Праге. Дерево планируют срубить 23 ноября, а установка на площади состоится в ночь на 26 ноября. Этот процесс будет зафиксирован на видео.

Источник фото: IDNES

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