Для кого военный сбор останется на уровне 1,5% – стала известна финальная редакция закона о повышении налогов

Закон о повышении налогов подписал спикер – какие ставки военного сбора предусматривает финальная редакция.

Источник фото: ratusha.lviv.ua

Принятый парламентом законом о повышении налогов направлен на подпись Президенту. Уже известна его финальная редакция, которую подписал спикер парламента Руслан Стефанчук (законопроект 11416-д подписан спикером 15 октября).

Закон предусматривает повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников. При этом для военнослужащих и работников ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ГССЗИ ставку оставили 1,5%.

⁠Также он предусматривает установление с 1 октября 2024 года военного сбора для всех ФЛП I, II и IV групп в размере 10% от размера минимальной зарплаты (т. е. 800 грн ежемесячно). Кроме того, речь идет об ⁠установлении с 1 октября 2024 года военного сбора в размере 1% от дохода для всех ФЛП и юридических лиц ІІІ группы единого налога.

Вместе с тем, закон предусматривает, что в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика за 2022 и 2023 годы налоговые (отчетные) годы, а также за следующие налоговые (отчетные) годы до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, не включаются доходы в виде суммы средств или безвозмездно предоставленных товаров (услуг) (помощь), предоставленных за счет бюджетных средств иностранных государств и их государственных фондов такому налогоплательщику и членам его семьи первой степени родства как лицам, пострадавшим от вооруженной агрессии.

Это же правило распространяется на все формы предоставления указанной помощи, в том числе в случае ее получения как дополнительного блага, а также от иностранных компаний, организаций, которые осуществляют благотворительную деятельность. Если налогоплательщик получал такие доходы, то его обязанность по представлению налоговой декларации считается исполненной и такая декларация не подается.

Кроме того, финальная редакция предусматривает, что нотариус по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса по месту открытия наследства должен будет ежемесячно в порядке, установленном соответствующим разделом Налогового кодекса для налогового расчета, подавать в налоговую информацию, в которой указаны сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство, а также другую информацию, предусматриваемую налоговым расчетом. Аналогично нотариусы должны будут представлять информацию об удостоверении договоров дарения.

Следовательно, согласно с финальной редакцией ставка военного сбора составит 5% для:

физических лиц – резидентов, получающих доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы;

физических лиц - резидентов, владеющих и/или пользующихся земельными участками, отнесенными к сельским угодьям, в части минимального налогового обязательства

физических лиц – нерезидентов, получающих доходы из источника их происхождения в Украине.

налоговых агентов.

Объектом налогообложения резидента являются:

общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются налогом при их начислении (выплаты, предоставления);

иностранные доходы – доходы (прибыли), полученные из источников за пределами Украины

Объектом налогообложения нерезидента являются: общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются налогом при их начислении (выплаты, предоставления).

Доходы указанных плательщиков военного сбора, начисленные по результатам налоговых периодов до вступления в силу этого закона о повышении налогов, облагаются налогом по ставке военного сбора, действовавшей до вступления в силу настоящего закона (т.е. 1,5%), независимо от даты их фактической выплаты (предоставления), кроме случаев, прямо предусмотренных Налоговым кодексом

Ставка военного сбора составит 10% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января, в расчете на календарный месяц для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп.

Военный сбор для них устанавливается с 1 октября 2024 по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

Для плательщиков единого налога третьей группы сбор составит 1% дохода, определенного согласно статье 292 НК.

Военный сбор для них устанавливается с 1 октября 2024 по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

Для военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной специальной службы транспорта – военный сбор составит 1,5%.

Начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение, ставка сбора для физлиц вновь должна составлять 1,5% объекта налогообложения.

Автор: Наталья Мамченко

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