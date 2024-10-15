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ВСУ начали расследование относительно угроз и унижений в подразделении «Асгард»

19:21, 15 октября 2024
В ВСУ проверяют действия псевдо-командира подразделения «Асгард».
ВСУ начали расследование относительно угроз и унижений в подразделении «Асгард»
Источник фото: nv.ua
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Сухопутные войска Вооруженных сил Украины начали служебное расследование по заявлению бойцов подразделения «Асгард», которые сообщили об угрозах, унижениях и незаконных приказах со стороны гражданского лица. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Подразделение «Асгард» заявило, что Александр Дмитриев, известный под псевдонимом «Тихоход», без надлежащих полномочий вмешивался в работу военных, отдавал незаконные приказы, угрожал и унижал военных. По словам бойцов, он угрожал «ломать через колено» и унижал их достоинство.

Командующий Сухопутных войск инициировал служебное расследование, чтобы установить факты и обстоятельства инцидента. Павлюк отметил, что результаты расследования будут публичными, а справедливость обеспечена согласно нормам законодательства.

«Выводы и решения будут публичными. Довожу до всех сторон, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства», - отметил Павлюк.

Сухопутные войска также обратились к общественности с просьбой воздержаться от эмоциональных оценок ситуации до завершения расследования и объявления официальных выводов, чтобы избежать ложных суждений.

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ВСУ

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