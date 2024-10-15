Поляки возмущены дорогими авто и отдыхом украинских беженцев, – министр обороны Польши

Министр Польши предлагает лишить соцльгот украинцев, которые прячутся от войны в роскоши.

Источник фото: patrioty.org.ua

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поведение некоторых украинских беженцев вызывает возмущение среди поляков, в частности из-за отдыха в пятизвездочных отелях и поездок на дорогих автомобилях. Об этом он сообщил в интервью для Interia.

Министр отметил, что это несправедливо, поскольку Польша оказывает значительную помощь Украине, в то время как некоторые мужчины призывного возраста прячутся от войны в Польше.

«Наше общество очень возмущает то, как молодые ребята из Украины ездят на лучших автомобилях и отдыхают на выходных в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые делают взносы в здравоохранение, образование, поставки оружия и другую помощь», - заявил Косиняк-Камыш.

Он также поддержал идею лишить украинских мужчин призывного возраста социальных льгот, что, по мнению министра, может побудить их вернуться в Украину. Косиняк-Камыш считает, что подобные меры должны вводиться не только в Польше.

Кроме того, в Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вступление Украины в ЕС не является вопросом «быть или не быть» и можно ставить свои условия.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал отменить выплаты для украинцев в Европе, потому что они снижают мобилизационный потенциал Украины.

Напомним, Польша может вернуть обратно в Украину мужчин, незаконно уехавших из нашей страны с начала полномасштабного вторжения. Договоренности между странами уже достигнуты, сообщил Президент Владимир Зеленский.

В Офисе Президента рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

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