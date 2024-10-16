В Хмельницкой области на лесных землях, которые взяла в пользование агрофирма, обнаружили опасные отходы и выкопанный водоем

Хмельницкому ОВА возвращено 67 га земель лесного фонда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу прокуратуры, обязав местную агрофирму прекратить право постоянного пользования земельным участком лесного фонда и вернуть его в государственную собственность. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что местному предприятию предоставлены в постоянное пользование земельные лесные участки на территории Россошанского сельского совета общей площадью почти 67 га для ведения лесного хозяйства.

Впрочем, фирма, вопреки определенным обязанностям постоянного лесопользователя, не обеспечила надлежащую охрану использования лесных массивов, не осуществляла меры по сохранению земель от загрязнения и санитарное состояние лесных участков.

На территории леса обнаружена незаконная порубка лесных насаждений и противоправно созданный водоем, а также опасные отходы неизвестного происхождения.

Следовательно, прокуратура, представляя интересы государства, инициировала в судебном порядке прекращение права пользования и возвращения земель в собственность государства.

Иск судом удовлетворен в полном объеме. Земли подлежат возвращению Хмельницкой ОВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.