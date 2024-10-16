На Хмельниччині на лісових землях, які взяла в користування агрофірма, виявили небезпечні відходи та викопану водойму

Хмельницькій ОВА повернуто 67 га земель лісового фонду.

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Господарський суд Хмельницької області ухвалив рішення на користь прокуратури, зобов'язавши місцеву агрофірму припинити право постійного користування земельною ділянкою лісового фонду та повернути її у державну власність. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що місцевому підприємству надано у постійне користування земельні лісові ділянки на території Розсошанської сільської ради загальною площею майже 67 га для ведення лісового господарства.

Втім, фірма, всупереч визначеним обов’язкам постійного лісокористувача, не забезпечила належну охорону, використання лісових масивів, не здійснювала заходи щодо збереження земель від забруднення та санітарний стан лісових ділянок.

На території лісу виявлено незаконну порубку лісових насаджень та протиправно створену водойму, а також небезпечні відходи невідомого походження.

Відтак прокуратура, представляючи інтереси держави, ініціювала в судовому порядку припинення права користування та повернення земель у власність держави.

Позов судом задоволений в повному обсязі. Землі підлягають поверненню Хмельницькій ОВА.

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