Привласнення земельної ділянки й будинку лісника на понад 3 млн — на Львівщині судитимуть керівника лісгосподарства

Керівник лісгоспу-депутат селищної ради Львівської області з допомогою своїх спільників привласнив земельну ділянку в межах Славського лісгоспу разом з будинком лісника площею понад 200 кв м.

Фото: ДБР

На Львівщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника ДП «Славське лісове господарство», його дружини та трьох інженерів-землевпорядників у спраі щодо привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як встановило слідство, керівник лісгоспу-депутат селищної ради Львівської області з допомогою своїх спільників привласнив земельну ділянку в межах Славського лісгоспу разом з будинком лісника площею понад 200 кв м.

Посадовець був головою постійної комісії з питань землекористування. Від імені своєї дружини він написав заяву на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 0,35 га землі для ведення особистого селянського господарства.

Надалі землевпорядники виготовили документ з порушенням вимог законодавства, оскільки не вказали про приналежність ділянки до земель лісфонду та розташування там нерухомого майна підприємства.

У лютому 2022 року селищна рада ухвалила рішення про затвердження проєкту землеустрою та передачу землі. Зареєструвати право власності жінка не встигла, оскільки посадовцю лісгоспу стало відомо про викриття протиправної діяльності.

Для прикриття незаконних дій за заявою дружини депутата селищна рада скасувала свої попередні рішення.

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