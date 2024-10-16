Нотаріуси повинні будуть подавати до податкової дані про видані свідоцтва на спадщину і посвідчені договори дарування

Стало відомо, які зміни для нотаріусів передбачає закон про підвищення податків.

Нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса за місцем відкриття спадщини повинен буде щомісяця в порядку, встановленому відповідним розділом Податкового кодексу для податкового розрахунку, подавати до податкової інформацію, в якій зазначено відомості про видачу свідоцтв про право на спадщину, а також іншу інформацію, яку передбачає податковий розрахунок. Аналогічно нотаріуси повинні будуть подавати інформацію про посвідчення договорів дарування.

Відповідні зміни прийняті в рамках закону про підвищення податків, як свідчить його фінальна редакція, направлена на підпис Президенту (законопроект 11416-д підписано спікером 15 жовтня).

Нагадаємо, раніше Нотаріальна палата наполягала на тому, що нотаріуси не належать до суб’єктів, на яких покладено обов’язок подавати податковий розрахунок щодо посвідчених правочинів та виданих свідоцтв про право на спадщину. Також там наголошували на необхідності дотримання нотаріальної таємниці, яка ставиться під питанням шляхом запровадження обов’язку з інформування Державної податкової служби про посвідчені правочини та видані свідоцтва про право на спадщину

Отже, відповідно до фінального тексту, який прийняв парламент, абзац 2 пункту 172.4 статті 172 Податкового кодексу викладено в такій редакції:

«Нотаріус щомісяця в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку, подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію, в якій зазначає відомості про посвідчені ним протягом звітного місяця договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, в тому числі ціну (вартість) договорів та суму сплаченого податку у розрізі кожного договору».

При цьому абзац перший згаданого підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу викладено в такій редакції: «Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов'язані:

…«б») подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається».

Абзаци п’ятий – сьомий пункту 173.4 статті 173 ПК викладено в такій редакції:

«Нотаріус щомісяця в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку, подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію, в якій зазначає відомості про посвідчені ним протягом звітного місяця договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, в тому числі ціну (вартість) таких договорів та суму сплаченого податку у розрізі кожного договору;

суб’єкт господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладенні за наявності оціночної вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору, щомісяця в порядку, встановленому цим розділом, подає до контролюючого органу податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, в якому зазначає інформацію про такі угоди, включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку.

Органи, у присутності посадових осіб яких між фізичними особами здійснюються укладення та оформлення договорів купівлі-продажу (міни, поставки), а також інших договорів, здійснюють у встановленому законом порядку реєстрацію таких транспортних засобів за наявності оціночної або середньоринкової вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору, обчисленого в установленому цим Кодексом порядку, та щомісяця в порядку, встановленому цим розділом, подають до контролюючого органу податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, в якому зазначають інформацію про такі договори (угоди), включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку».

Також абзац перший пункту 174.4 статті 174 ПК викладено у такій редакції:

«Нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та/або в сільських населених пунктах – уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини щомісяця в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку, подають до контролюючого органу інформацію, в якій зазначають відомості про видачу свідоцтв про право на спадщину, а також іншу інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування».

Нижче наводимо текст закону про підвищення податків у фінальній редакції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.