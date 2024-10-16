Нотариусы должны будут подавать в налоговую данные о выданных свидетельствах на наследство и заверенных договорах дарения

Стало известно, какие изменения для нотариусов предусматривает закон о повышении налогов.

Нотариус по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса по месту открытия наследства должен будет ежемесячно в порядке, установленном соответствующим разделом Налогового кодекса для налогового расчета, подавать в налоговую информацию, в которой указаны сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство, а также другую информацию, предусматриваемую налоговым расчетом. Аналогично нотариусы должны будут предоставлять информацию об удостоверении договоров дарения.

Соответствующие изменения приняты в рамках закона о повышении налогов, как свидетельствует его финальная редакция, направленная на подпись Президенту (законопроект 11416-д подписан спикером 15 октября).

Напомним, ранее Нотариальная палата настаивала на том, что нотариусы не относятся к субъектам, на которых возложена обязанность подавать налоговый расчет по удостоверенным сделкам и выданным свидетельствам о праве на наследство. Также там отмечалась необходимость соблюдения нотариальной тайны, которая ставится под вопрос путем введения обязанности по информированию Государственной налоговой службы об удостоверенных сделках и выданных свидетельствах о праве на наследство.

Следовательно, в соответствии с финальным текстом, принятым парламентом, абзац 2 пункта 172.4 статьи 172 Налогового кодекса изложен в следующей редакции:

«Нотариус ежемесячно в порядке, установленном настоящим разделом для налогового расчета, подает в контролирующий орган по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса информацию, в которой указывает сведения об удостоверенных им в течение отчетного месяца договорах купли-продажи (мены) между физическими лицами , включая информацию, которая предусматривает налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 настоящего Кодекса, в том числе цену (стоимость) договоров и сумму уплаченного налога в разрезе каждого договора».

При этом абзац первый упомянутого подпункта «б» пункта 176.2 статьи 176 Налогового кодекса изложен в следующей редакции: «Лица, которые в соответствии с настоящим Кодексом имеют статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны:

…«б») подавать в сроки, установленные настоящим Кодексом для налогового месяца, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса в контролирующий орган по основному месту учета. Такой расчет подается только при начислении сумм указанных доходов налогоплательщику – физическому лицу налоговым агентом, плательщиком единого взноса в течение отчетного периода. Введение других форм отчетности по указанным вопросам не допускается».

Абзацы пятый – седьмой пункта 173.4 статьи 173 НК изложены в следующей редакции:

«Нотариус ежемесячно в порядке, установленном настоящим разделом для налогового расчета, подает в контролирующий орган по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочему месту частного нотариуса информацию, в которой указывает сведения об удостоверенных им в течение отчетного месяца договорах купли-продажи (мены) между физическими лицами , включая информацию, которая предусматривает налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 настоящего Кодекса, в том числе цену (стоимость) таких договоров и сумму уплаченного налога в разрезе каждого договора;

предприятие, которое предоставляет услуги по заключению биржевых соглашений или участвует в их заключении при наличии оценочной стоимости такого движимого имущества и документа об уплате налога сторонами договора, ежемесячно в порядке, установленном настоящим разделом, представляет в контролирующий орган налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом "б" пункта 176.2 статьи 176 настоящего Кодекса, где указывает информацию о таких соглашениях, включая информацию о сумме дохода и сумме уплаченного в бюджет налога.

Органы, в присутствии должностных лиц которых между физическими лицами осуществляются заключение и оформление договоров купли-продажи (мены, поставки), а также других договоров, осуществляют в установленном законом порядке регистрацию таких транспортных средств при наличии оценочной или среднерыночной стоимости такого движимого имущества и документа об уплате налога сторонами договора, исчисленного в установленном настоящим Кодексом порядке, и ежемесячно в порядке, установленном настоящим разделом, представляют в контролирующий орган налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 настоящего Кодекса, в котором указывают информацию о таких договорах (соглашениях), включая информацию о сумме дохода и сумме уплаченного в бюджет налога».

Также абзац первый пункта 174.4 статьи 174 ТК изложен в следующей редакции:

«Нотариус по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса и/или в сельских населенных пунктах – уполномоченное на это должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства ежемесячно в порядке, установленном настоящим разделом для налогового расчета, представляют в контролирующий орган информацию, в которой указывают сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство, а также другую информацию, которая предусматривает налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 настоящего Кодекса. В таком же порядке нотариусы представляют информацию об удостоверении договоров дарения».

Ниже приводим текст закона о повышении налогов в финальной редакции.

Автор: Наталя Мамченко

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