Присвоение земельного участка и дома лесника более чем на 3 млн — во Львовской области будут судить руководителя лесхозяйства

Руководитель лесхоза-депутат сельсовета Львовской области с помощью своих подельников присвоил земельный участок в пределах Славского лесхоза вместе с домом лесника площадью более 200 кв.

Во Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя ГП «Славское лесное хозяйство», его жены и трех инженеров-землеустроителей в деле о присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как установило следствие, руководитель лесхоза-депутат поселкового совета Львовской области с помощью своих подельников присвоил земельный участок в пределах Славского лесхоза вместе с домом лесника площадью более 200 кв.

Чиновник был председателем постоянной комиссии по вопросам землепользования. От имени своей жены он написал заявление на изготовление проекта землеустройства по отводу 0,35 га земли для ведения личного крестьянского хозяйства.

В дальнейшем землеустроители изготовили документ с нарушением требований законодательства, поскольку не указали о принадлежности участка к землям лесфонда и расположении там недвижимого имущества предприятия.

В феврале 2022 года сельсовет принял решение об утверждении проекта землеустройства и передачи земли. Зарегистрировать право собственности женщина не успела, поскольку должностному лицу лесхоза стало известно о разоблачении противоправной деятельности.

Для прикрытия незаконных действий по заявлению супруги депутата поселковый совет отменил свои предыдущие решения.

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