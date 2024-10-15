В Міноборони Польщі заявили, що вступ України до ЄС не є питанням «бути чи не бути» і можна ставити свої умови

Польща висуває історичні вимоги Україні для євроінтеграції.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що питання вступу України до Європейського Союзу не є критичним, а отже, під час її євроінтеграції можуть висуватися певні вимоги, зокрема щодо історичного минулого. Про це він розповів у інтерв’ю виданню Internia.

Косіняк-Камиш підкреслив, що поряд із умовами, які ставить ЄС, Польща може висувати свої «етичні та історичні умови», зокрема щодо Волинської трагедії. Міністр також зазначив, що питання ексгумації жертв цієї трагедії не повинно сприйматися як конфлікт між польськими родинами і Україною, а радше як дії України проти Польщі.

Він висловив думку, що ексгумації мають відбуватися на двосторонній основі і висловив здивування через відсутність «жодного доброго жесту» з боку України протягом останніх двох років у цій справі.

«Якби ми не дали Україні всі ці танки, літаки та іншу зброю, то сьогодні не було б кому допомагати. І у мене таке відчуття, що з українського боку немає пам'яті про це, немає усвідомлення того, що якби не ця польська допомога, вони б не досягли того стану, в якому перебувають сьогодні. Це неправильно. Я вірив, що ця війна може принести прорив у польсько-українських відносинах, але без розв'язання волинського питання все це буде нежиттєздатним», – резюмував Владислав Косіняк-Камиш.

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