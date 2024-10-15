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В Минобороны Польши заявили, что вступление Украины в ЕС не является вопросом «быть или не быть» и можно ставить свои условия

18:07, 15 октября 2024
Польша выдвигает исторические требования Украине для евроинтеграции.
В Минобороны Польши заявили, что вступление Украины в ЕС не является вопросом «быть или не быть» и можно ставить свои условия
Источник фото: Hromadske
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз не является критическим, а значит, во время ее евроинтеграции могут выдвигаться определенные требования, в частности относительно исторического прошлого. Об этом он рассказал в интервью изданию Internia.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что наряду с условиями, которые ставит ЕС, Польша может выдвигать свои «этические и исторические условия», в частности относительно Волынской трагедии. Министр также отметил, что вопрос эксгумации жертв этой трагедии не должен восприниматься как конфликт между польскими семьями и Украиной, а скорее как действия Украины против Польши.

Он выразил мнение, что эксгумации должны происходить на двусторонней основе и выразил удивление из-за отсутствия «ни одного доброго жеста» со стороны Украины в течение последних двух лет в этом деле.

«Если бы мы не дали Украине все эти танки, самолеты и другое оружие, то сегодня не было бы кому помогать. И у меня такое ощущение, что с украинской стороны нет памяти об этом, нет осознания того, что если бы не эта польская помощь, они бы не достигли того состояния, в котором находятся сегодня. Это неправильно. Я верил, что эта война может принести прорыв в польско-украинских отношениях, но без решения волынского вопроса все это будет нежизнеспособным», - резюмировал Владислав Косиняк-Камыш.

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Польша ЕС

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