В Черкасской области врач и медсестра за 25 тысяч гривен обещали помочь в уклонении от мобилизации — им объявлены подозрения

За эти средства они должны были изготовить мужчине призывного возраста поддельный консультативный вывод.

В Черкасской области сообщено о подозрении медицинским работникам одного из коммунальных медучреждений, организовавших схему для уклонистов. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

По данным следствия, врач-невропатолог и медсестра получили 25 тысяч гривен неправомерной выгоды. За эти средства они должны были изготовить мужчине призывного возраста поддельный консультативный вывод.

Также подозреваемые обещали оказать влияние на членов военно-врачебной комиссии с целью принятия решения, которое является основанием для отсрочки от мобилизации, отмечает прокуратура.

Правоохранители задержали обоих медиков при получении части взятки в размере 14 тысяч гривен.

В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде залога 17 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Что касается мужчины, вопрос об избрании меры пресечения еще решается.

Санкция ч. 2 ст. 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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