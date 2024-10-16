Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині лікар та медсестра за 25 тисяч гривень обіцяли допомогти в ухиленні від мобілізації — їм оголошено підозри

07:36, 16 жовтня 2024
За ці кошти вони мали виготовити чоловіку призовного віку підроблений консультативний висновок.
На Черкащині лікар та медсестра за 25 тисяч гривень обіцяли допомогти в ухиленні від мобілізації — їм оголошено підозри
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині повідомлено про підозру медичним працівникам одного із комунальних медзакладів, які організували схему для ухилянтів. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, лікар-невропатолог та медсестра одержали 25 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці кошти вони мали виготовити чоловіку призовного віку підроблений консультативний висновок.

Також підозрювані обіцяли здійснити вплив на членів військово-лікарської комісії з метою прийняття рішення, яке є підставою для відстрочки від мобілізації, зазначає прокуратура.

Правоохоронці затримали обох медиків під час одержання частини хабаря у розмірі 14 тисяч гривень.

На даний час жінці обрано запобіжний захід у вигляді застави 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Стосовно чоловіка, питання про обрання запобіжного заходу ще вирішується.

Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нотаріуси повинні будуть подавати до податкової дані про видані свідоцтва на спадщину і посвідчені договори дарування

Стало відомо, які зміни для нотаріусів передбачає закон про підвищення податків.

Для кого військовий збір залишиться на рівні 1,5% – стала відома фінальна редакція закону про підвищення податків

Закон про підвищення податків підписав спікер – які ставки військового збору передбачає фінальна редакція.

Швеція збільшує витрати на оборону і збільшує кількість військових, щоб впоратися з «воєнною ситуацією»

Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що російська атака «не може бути виключена».

Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС створити центри з повернення мігрантів за межі ЄС

ЄС буде працювати над створенням центрів з повернення за межі Євросоюзу.

Тестування в апеляції з кримінальної спеціалізації – результати 15 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 9 не з’явилися.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду