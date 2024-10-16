На Черкащині лікар та медсестра за 25 тисяч гривень обіцяли допомогти в ухиленні від мобілізації — їм оголошено підозри

На Черкащині повідомлено про підозру медичним працівникам одного із комунальних медзакладів, які організували схему для ухилянтів. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.
За даними слідства, лікар-невропатолог та медсестра одержали 25 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці кошти вони мали виготовити чоловіку призовного віку підроблений консультативний висновок.
Також підозрювані обіцяли здійснити вплив на членів військово-лікарської комісії з метою прийняття рішення, яке є підставою для відстрочки від мобілізації, зазначає прокуратура.
Правоохоронці затримали обох медиків під час одержання частини хабаря у розмірі 14 тисяч гривень.
На даний час жінці обрано запобіжний захід у вигляді застави 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Стосовно чоловіка, питання про обрання запобіжного заходу ще вирішується.
Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
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