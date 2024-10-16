На Черкащині лікар та медсестра за 25 тисяч гривень обіцяли допомогти в ухиленні від мобілізації — їм оголошено підозри

За ці кошти вони мали виготовити чоловіку призовного віку підроблений консультативний висновок.

На Черкащині повідомлено про підозру медичним працівникам одного із комунальних медзакладів, які організували схему для ухилянтів. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, лікар-невропатолог та медсестра одержали 25 тисяч гривень неправомірної вигоди. За ці кошти вони мали виготовити чоловіку призовного віку підроблений консультативний висновок.

Також підозрювані обіцяли здійснити вплив на членів військово-лікарської комісії з метою прийняття рішення, яке є підставою для відстрочки від мобілізації, зазначає прокуратура.

Правоохоронці затримали обох медиків під час одержання частини хабаря у розмірі 14 тисяч гривень.

На даний час жінці обрано запобіжний захід у вигляді застави 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Стосовно чоловіка, питання про обрання запобіжного заходу ще вирішується.

Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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