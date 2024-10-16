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Передаєте пожертвування неприбутковим організаціям — чи є право на податкову знижку

07:18, 16 жовтня 2024
Платник ПДФО має право на податкову знижку щодо понесених витрат за наслідками звітного податкового року.
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Головне управління ДПС у Київській області розповіло, чи має фізична особа – платник податку на доходи фізичних осіб право на податкову знижку щодо понесених витрат, переданих як пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям.

Платник ПДФО має право скористатись правом на нарахування податкової знижки щодо сум понесених витрат у вигляді коштів або вартості майна, переданих як пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям у разі, якщо такі понесені витрати не перевищують 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

Для цього необхідно подати до контролюючого органу разом з річною податковою декларацією про майновий стан і доходи копії платіжних та розрахункових документів, зокрема, квитанції, фіскальні чеки, що ідентифікують отримувача коштів і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копію договору (за наявності).

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