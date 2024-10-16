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Передаете пожертвования неприбыльным организациям — есть ли право на налоговую скидку

07:18, 16 октября 2024
Плательщик НДФЛ имеет право на налоговую скидку по понесенным расходам по результатам отчетного налогового года.
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Главное управление ГНС в Киевской области рассказало, имеет ли физическое лицо – плательщик налога на доходы физических лиц право на налоговую скидку по понесенным расходам, переданным в качестве пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям.

Плательщик НДФЛ имеет право воспользоваться правом на начисление налоговой скидки по суммам понесенных расходов в виде средств или стоимости имущества, переданных в качестве пожертвования или благотворительных взносов неприбыльным организациям в случае, если такие понесенные расходы не превышают 4 процента суммы его общего налогооблагаемого дохода такого отчетного года.

Для этого необходимо подать в контролирующий орган вместе с годовой налоговой декларацией об имущественном состоянии и доходах копии платежных и расчетных документов, в частности, квитанции, фискальные чеки, идентифицирующие получателя средств и лицо, обращающееся за налоговой скидкой, а также копию договора (при наличии).

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