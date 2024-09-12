Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Глава МЗС Польщі Сікорський закликав скасувати виплати для українців у Європі, бо вони знижують мобілізаційний потенціал України

16:40, 12 вересня 2024
Радослав Сікорський вважає, що допомога створює перешкоди для людей, які можуть повернутися в Україну для її захисту.
Глава МЗС Польщі Сікорський закликав скасувати виплати для українців у Європі, бо вони знижують мобілізаційний потенціал України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європейський Союз, продовжуючи виплачувати допомогу українським біженцям, знижує мобілізаційний потенціал України. Про це пише Le Monde.

"Якщо вони знаходяться під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць за кожну дитину, зареєстровану в польській системі. У Західній Європі отримують інші компенсації. Це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків і жінок, які можуть повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - заявив Сікорський.

При цьому міністр нагадав, що Польща припинила виплачувати соціальну допомогу українцям.

Нагадаємо, в Офісі Президена розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Як відомо, Польща може повернути назад в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Домовленості між країнами вже досягнуто, повідомив Президент Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максим Валерійович досвідчений менеджер, який нам зараз потрібен – у ВРП розповіли, чому Максим Пампура очолює ДСА без конкурсу

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик особисто виступив на підтримку в. о. голови Державної судової адміністрації.

Суд скасував відмову прикордонної служби випустити чоловіка за кордон, перелічивши власні відповіді на питання, які поставив ЄСПЛ у скаргах на заборону виїзду

Львівський окружний адміністративний суд вказав, що «дотримання конституційних стандартів вимагає, щоб держава прийняла закони, що врегульовують питання обмеження гарантованих Конституцією прав та свобод особи, а не приймала підзаконні нормативні акти, якими «дозволяє» користуватися цими правами та свободами, до того ж, лише окремим категоріям громадян України».

Податкова застава поширюється виключно на майно платника податків, який має податковий борг – Верховний Суд

Банк, що придбав спірне майно внаслідок звернення стягнення на предмет іпотеки, не замінює екс-власника майна у правовідносинах щодо погашення заборгованості зі сплати податків – Верховний Суд.

РСУ погодила зміни до Кодексу суддівської етики, тепер справа за З’їздом суддів

На з’їзді суддів 18-19 вересня очікуються дискусії щодо запропонованих змін у Кодекс суддівської етики.

Заклади вищої освіти МВС та СБУ позбавлять права готувати юристів

Виші МВС та СБУ не зможуть готувати правників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду