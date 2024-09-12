Глава МЗС Польщі Сікорський закликав скасувати виплати для українців у Європі, бо вони знижують мобілізаційний потенціал України

Радослав Сікорський вважає, що допомога створює перешкоди для людей, які можуть повернутися в Україну для її захисту.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європейський Союз, продовжуючи виплачувати допомогу українським біженцям, знижує мобілізаційний потенціал України. Про це пише Le Monde.

"Якщо вони знаходяться під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць за кожну дитину, зареєстровану в польській системі. У Західній Європі отримують інші компенсації. Це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків і жінок, які можуть повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - заявив Сікорський.

При цьому міністр нагадав, що Польща припинила виплачувати соціальну допомогу українцям.

Нагадаємо, в Офісі Президена розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Як відомо, Польща може повернути назад в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Домовленості між країнами вже досягнуто, повідомив Президент Володимир Зеленський.

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