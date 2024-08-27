З Польщею є домовленість про повернення чоловіків призовного віку, — Зеленський

З Молдовою, Румунією, Угорщиною таких домовленостей немає, — зазначив Президент Володимир Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Польща може повернути назад в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Домовленості між країнами вже досягнуто. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у межах форуму "Україна 2024. Незалежність".

"З Польщею є домовленості про повернення наших людей, які незаконно перетнули кордон. Я говорю тільки про повернення українських чоловіків, які зараз перебувають за кордоном", — сказав Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що примусове повернення чоловіків в Україну не планується. Проте він відзначив, що для країн-партнерів може бути політично вигідніше не витрачати фінансові ресурси на підтримку біженців, а натомість організувати їх повернення в Україну.

Також, за словами Зеленського, домовленості на сьогодні досягнуто виключно з Польщею. З іншими країнами рішення поки що не знайдено. Йдеться про Молдову, Угорщину та Румунію.

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