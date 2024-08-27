Депутат облради, який погорів на хабарі від військового за сприяння в оформленні допомоги, постав перед судом

ВАКС ухвалив вирок щодо депутата облради, який погорів на хабарі від військового за сприяння в оформленні матеріальної допомоги.

У вівторок, 27 серпня, ВАКС ухвалив вирок на підставі угод про визнання винуватості у справі стосовно депутата обласної ради, обвинуваченого в одержанні 15 тис. грн неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ за сприяння у виділенні матеріальної допомоги для лікування. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

«Враховуючи, що депутат вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. грн та позбавив права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки», - заявили у САП.

Крім того, особа має перерахувати на потреби ЗСУ 1 млн грн, з яких 600 тис. грн вже перераховані на спеціальний рахунок.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.