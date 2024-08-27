Депутат облсовета, погоревший на взятке от военного за содействие в оформлении помощи, предстал перед судом

ВАКС вынес приговор депутату облсовета, который погорел на взятке от военного при содействии в оформлении материальной помощи.

Во вторник, 27 августа, ВАКС вынес приговор на основании соглашений о признании виновности по делу в отношении депутата областного совета, обвиняемого в получении 15 тыс. грн неправомерной выгоды от военнослужащего ВСУ за содействие в выделении материальной помощи для лечения. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По приговору суда лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины.

«Учитывая, что депутат совершил нетяжкое преступление, своими действиями не причинил ущерб государству, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. грн и лишил права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком 2 года», - заявили в САП.

Кроме того, лицо должно перечислить на нужды ВСУ 1 млн. грн., из которых 600 тыс. грн. уже перечислены на специальный счет.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

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