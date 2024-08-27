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В Офисе Генпрокурора сформируют кадровый резерв на ряд должностей, — Андрей Костин

16:30, 27 августа 2024
В частности это касается должностей областных прокуроров и их заместителей, руководителей окружных прокуратур.
В Офисе Генпрокурора сформируют кадровый резерв на ряд должностей, — Андрей Костин
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В Офисе Генпрокурора сформируют кадровый резерв на ряд должностей. В частности это касается должностей областных прокуроров и их заместителей, руководителей окружных прокуратур.Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин во время форума «Украина 2024. Независимость».

«Я раньше предложил... создание постоянно действующей кадровой комиссии в ОГП, которая будет на постоянной основе формировать кадровый резерв на (должности) прокуроров областей, заместителей прокуроров областей и руководителей окружных прокуратур. Это пилотный проект», – отметил Костин.

Как отметил глава ОГП, идея состоит в том, что должен быть конкурс не на конкретную должность, поскольку иногда соответствующего специалиста нужно назначить очень быстро, а на определенную категорию.

«То есть чтобы у меня и у Совета прокуроров был выбор из уже проверенных с точки зрения добродетели лиц и, что очень важно, с точки зрения компетентности. Потому что хороший прокурор не всегда может быть суперуправляющим областной или окружной прокуратурой», - отметил Андрей Костин.

По его словам, Офис Генпрокурора будет приглашать представителей партнерских проектов предоставить кандидатов. «И после этого будем исследовать, каким образом этот пилот, возможно, распространять и на другие ступени», - добавил он.

Костин отметил, что в этом году было разоблачено 8 прокуроров в коррупционных преступлениях и злоупотреблениях, а за период его каденции таких случаев было 26. «То есть это – постоянный процесс самоочищения», - отметил генпрокурор.

По его словам, будет построена система превенции, чтобы прокуроры могли посоветоваться со специально подготовленными представителями Генинспекции ОГП, как поступать в профессиональной и частной жизни.

«Ведь некоторые прокуроры считают, что они или их родственники не нарушают закон, прибегая к определенным действиям гражданско-правового характера. Но это может вызвать возмущение общества и вызывает, помимо прочего, удар по репутации системы. И эту репутацию очень сложно нарабатывать», – подчеркнул генпрокурор.

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