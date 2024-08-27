Владимир Зеленский объяснил, почему во время обмена пленными не было бойцов «Азова»

Владимир Зеленский заявил о сложностях с возвращением бойцов «Азова» и сообщил о новом формате работы по согласованию списков.

Фото: ukrinform.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в возвращении бойцов бригады «Азов» из российского плена есть «некоторые сложности» и на то есть разные причины. Об этом он сказал во время пресс-конференции по результатам дискуссии в рамках форума «Украина 2024. Независимость».

По словам Главы государства, на Ставке верховного Главнокомандующего утвердили соответствующий формат работы с семьями военнопленных по согласованию списков. Он отметил, что семьи защитников, которые находятся в плену, смогут получить ответы на свои вопросы в центре возвращения пленных.

«Для меня очень важно, чтобы, прежде всего, семьи наших героических военных, которые в плену, понимали, что происходит… Наверное, надо, чтобы семьи знали все эти вызовы и именно поэтому я попросил сначала, а потом мы утвердили на Ставке соответствующий формат работы с семьями с семьями… Теперь не только ГУР, а ГУР вместе с СБУ и Омбудсманом и внешней разведкой согласовывают эти списки», - заявил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.