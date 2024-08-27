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Суд отменил постановление о привлечении к админответственности несовершеннолетнего водителя из-за нарушения его права на защиту: детали дела

20:22, 27 августа 2024
Юноша без прав сел за руль и проехал перекресток улиц на запрещенный красный сигнал светофора, за что его оштрафовали, но мать оспорила решение.
Суд отменил постановление о привлечении к админответственности несовершеннолетнего водителя из-за нарушения его права на защиту: детали дела
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Хмельницкий апелляционный суд отменил постановление о привлечении к админответственности несовершеннолетнего водителя из-за нарушения его права на защиту. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Близько опівночі 9 березня 2024 року неповнолітній водій BMW проїхав перехрестя вулиць у м. Хмельницькому на заборонений червоний сигнал світлофора. Його зупинили поліцейські. І позаяк підліток не мав ще й водійських прав, склали щодо нього протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 122 КУпАП (проїзд на заборонений сигнал світлофора) та частиною 2 статті 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким ТЗ).

Хмельницький міськрайонний суд дійшов висновку, що юнак винен в інкримінованих адміністративних правопорушеннях та наклав на нього стягнення – 3400 гривень штрафу.

Законна представниця неповнолітнього – його мати – оскаржила постанову до апеляційного суду з проханням її скасувати та закрити провадження у справі за відсутністю в діях сина складу адміністративного правопорушення.

Вона звернула увагу суду, що складання протоколів про адміністративне правопорушення щодо неповнолітнього, відібрання у нього пояснень, за вимогами ст. 270 КУпАП, повинно відбуватися виключно в присутності законних представників (батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників), бо через свій вік дитина не може повною мірою самостійно здійснювати свої права.

Оскільки її неповнолітній син давав пояснення поліцейським й ті складали протоколи без участі законного представника та захисника, то здобуті з порушенням юридичних гарантій захисту прав і законних інтересів неповнолітнього докази – недопустимі.

Суддя апеляційного суду визнав доводи апеляційної скарги слушними. Зазначив, що адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, передбачених статтями 121-127 КУпАП, настає з шістнадцятирічного віку. Проте правоохоронці під час складання протоколів про адміністративні правопорушення не ознайомили неповнолітнього зі спеціальним правом, визначеним у статті 270 КУпАП, відповідно до якої його інтереси мають право представляти законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники).

Також зауважив, що за частиною 2 статті 33 Закону України «Про національну поліцію», проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за участю батьків (одного з них), іншого законного представника або педагога.

«Отже, апеляційним судом установлено, що працівниками поліції при складанні протоколів про адміністративні правопорушення було істотно порушено право неповнолітнього на захист. Установивши, що спілкуються з неповнолітнім, поліцейські були зобов`язані забезпечити прибуття на місце події законного представника, однак у порушення вимог ст. 270 КУпАП, ч. 2 ст. 33 Закону України "Про національну поліцію" цього не зробили», – зазначив апеляційний суд.

Позаяк докази у справі здобуті з порушенням права на захист неповнолітнього, суддя ХАС визнав їх недопустимими. За таких обставин він задовольнив апеляційну скаргу – скасував постанову місцевого суду й ухвалив нову, якою закрив провадження у цій справі за відсутністю діях неповнолітнього складу адміністративного правопорушення.

З постановою апеляційного суду в справі № 686/7585/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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