Суд скасував постанову про притягнення до адмінвідповідальності неповнолітнього водія через порушення його права на захист: деталі справи

Юнак без прав сів за кермо та проїхав перехрестя вулиць на заборонений червоний сигнал світлофора, за що його оштрафували, але мати оскаржила рішення.

Хмельницький апеляційний суд скасував постанову про притягнення до адмінвідповідальності неповнолітнього водія через порушення його права на захист. Про це повідомляє пресслужба суду.

Близько опівночі 9 березня 2024 року неповнолітній водій BMW проїхав перехрестя вулиць у м. Хмельницькому на заборонений червоний сигнал світлофора. Його зупинили поліцейські. І позаяк підліток не мав ще й водійських прав, склали щодо нього протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 122 КУпАП (проїзд на заборонений сигнал світлофора) та частиною 2 статті 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким ТЗ).

Хмельницький міськрайонний суд дійшов висновку, що юнак винен в інкримінованих адміністративних правопорушеннях та наклав на нього стягнення – 3400 гривень штрафу.

Законна представниця неповнолітнього – його мати – оскаржила постанову до апеляційного суду з проханням її скасувати та закрити провадження у справі за відсутністю в діях сина складу адміністративного правопорушення.

Вона звернула увагу суду, що складання протоколів про адміністративне правопорушення щодо неповнолітнього, відібрання у нього пояснень, за вимогами ст. 270 КУпАП, повинно відбуватися виключно в присутності законних представників (батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників), бо через свій вік дитина не може повною мірою самостійно здійснювати свої права.

Оскільки її неповнолітній син давав пояснення поліцейським й ті складали протоколи без участі законного представника та захисника, то здобуті з порушенням юридичних гарантій захисту прав і законних інтересів неповнолітнього докази – недопустимі.

Суддя апеляційного суду визнав доводи апеляційної скарги слушними. Зазначив, що адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, передбачених статтями 121-127 КУпАП, настає з шістнадцятирічного віку. Проте правоохоронці під час складання протоколів про адміністративні правопорушення не ознайомили неповнолітнього зі спеціальним правом, визначеним у статті 270 КУпАП, відповідно до якої його інтереси мають право представляти законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники).

Також зауважив, що за частиною 2 статті 33 Закону України «Про національну поліцію», проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за участю батьків (одного з них), іншого законного представника або педагога.

«Отже, апеляційним судом установлено, що працівниками поліції при складанні протоколів про адміністративні правопорушення було істотно порушено право неповнолітнього на захист. Установивши, що спілкуються з неповнолітнім, поліцейські були зобов`язані забезпечити прибуття на місце події законного представника, однак у порушення вимог ст. 270 КУпАП, ч. 2 ст. 33 Закону України "Про національну поліцію" цього не зробили», – зазначив апеляційний суд.

Позаяк докази у справі здобуті з порушенням права на захист неповнолітнього, суддя ХАС визнав їх недопустимими. За таких обставин він задовольнив апеляційну скаргу – скасував постанову місцевого суду й ухвалив нову, якою закрив провадження у цій справі за відсутністю діях неповнолітнього складу адміністративного правопорушення.

З постановою апеляційного суду в справі № 686/7585/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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