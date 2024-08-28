В ПФУ разъяснили, как снизить риск травмирования работников в условиях военного положения

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказало, как снизить травмирование работников в условиях военного положения.
Во избежание/минимизации последствий опасностей во время военного положения и обеспечения конституционных прав работников работодатель должен обеспечивать выполнение необходимых профилактических мероприятий в соответствии с изменяющимися обстоятельствами.
Основными мерами по предотвращению несчастных случаев в результате ведения боевых действий при выполнении работниками трудовых обязанностей являются:
Учитывая реальность возможных рисков для работников, работодатель может дополнительно, сверх установленных норм, выдавать определенные средства индивидуальной защиты, в том числе бронежилеты, защитные каски, противогазы и т.д.
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