Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Судей из Днепропетровщины и Одессы уволили в отставку.

В вторник, 27 августа, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Лилу Виталия Николаевича – с должности судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;

Тонконоженко Николая Николаевича – с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Также ВСП решил остановить рассмотрение заявления Томилко Валентина Петровича об увольнении с должности судьи Полтавского апелляционного суда в отставку.

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