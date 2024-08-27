Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

В вторник, 27 августа, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Лилу Виталия Николаевича – с должности судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области;
Тонконоженко Николая Николаевича – с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.
Также ВСП решил остановить рассмотрение заявления Томилко Валентина Петровича об увольнении с должности судьи Полтавского апелляционного суда в отставку.
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