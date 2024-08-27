Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

Суддів з Дніпропетровщини та Одеси звільнили у відставку.

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У вівотрок, 27 серпня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Лилу Віталія Миколайовича – з посади судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Тонконоженка Миколу Миколайовича – з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Томилка Валентина Петровича про звільнення з посади судді Полтавського апеляційного суду у відставку.

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