Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський пояснив, чому під час обміну полоненими не було бійців «Азову»

16:20, 27 серпня 2024
Володимир Зеленський заявив про складнощі з поверненням бійців «Азова» та повідомив про новий формат роботи з узгодження списків.
Володимир Зеленський пояснив, чому під час обміну полоненими не було бійців «Азову»
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у поверненні бійців бригади «Азов» з російського полону є «деякі складнощі» й на це є різні причини. Про це він сказав під час пресконференції за результатами дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

За словами Глави держави, на Ставці верховного Головнокомандувача затвердили відповідний формат роботи із родинами військовополонених щодо узгодження списків. Він зазначив, що родини захисників, які знаходяться у полоні, зможуть отримати відповіді на свої запитання у в центрі повернення полонених.

 «Для мене дуже важливо, щоб передусім сім'ї наших героїчних військових, які у полоні, розуміли, що відбувається…Напевно, треба, щоби родини знали всі ці виклики й саме тому я попросив спочатку, а потім ми затвердили на Ставці відповідний формат роботи з родинами з родинами… Тепер не тільки ГУР, а ГУР разом з СБУ й омбудсманом і зовнішньою розвідкою погоджують ці списки», — заявив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Захист від провокації обов’язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення ним інкримінованих йому дій, але стверджує, що скоїв їх внаслідок незаконного підбурювання — Верховний Суд

Заперечення особою вчинення злочину та одночасне висунення скарги на те, що її спровокували вчинити цей злочин, вважається непослідовним і не підпадає під категорію «справ про провокацію злочину» - Верховний Суд.

Верховний Суд висловився щодо проникнення до салону автомобіля з метою його обшуку без дозволу слідчого судді

Відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов’язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля - Верховний Суд.

Кабмін визначив, що робити у разі виявлення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції

Кабмін затвердив Порядок здійснення правового моніторингу нормативно-правових актів.

Суддя з 2016 року уникала процедури присяги судді, але нарешті її вирішили звільнити

Світлана Чернюк стала суддею, але не захотіла здійснювати правосуддя та працює держслужбовцем.

Ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту запрацює з 1 жовтня

Нацбанк повідомив, що з 1 жовтня 2024 року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді