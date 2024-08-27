Володимир Зеленський пояснив, чому під час обміну полоненими не було бійців «Азову»

Володимир Зеленський заявив про складнощі з поверненням бійців «Азова» та повідомив про новий формат роботи з узгодження списків.

Фото: ukrinform.com

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у поверненні бійців бригади «Азов» з російського полону є «деякі складнощі» й на це є різні причини. Про це він сказав під час пресконференції за результатами дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

За словами Глави держави, на Ставці верховного Головнокомандувача затвердили відповідний формат роботи із родинами військовополонених щодо узгодження списків. Він зазначив, що родини захисників, які знаходяться у полоні, зможуть отримати відповіді на свої запитання у в центрі повернення полонених.

«Для мене дуже важливо, щоб передусім сім'ї наших героїчних військових, які у полоні, розуміли, що відбувається…Напевно, треба, щоби родини знали всі ці виклики й саме тому я попросив спочатку, а потім ми затвердили на Ставці відповідний формат роботи з родинами з родинами… Тепер не тільки ГУР, а ГУР разом з СБУ й омбудсманом і зовнішньою розвідкою погоджують ці списки», — заявив Зеленський.

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