В Офісі Генпрокурора сформують кадровий резерв на низку посад, — Андрій Костін

Зокрема, це стосується посад обласних прокурорів і їхніх заступників, керівників окружних прокуратур.

В Офісі Генпрокурора сформують кадровий резерв на низку посад. Зокрема, це стосується посад обласних прокурорів і їхніх заступників, керівників окружних прокуратур. Про це заявив генпрокурор Андрій Костін під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Я раніше запропонував... створення постійно діючої кадрової комісії у ОГП, яка буде на постійній основі формувати кадровий резерв на (посади) прокурорів областей, заступників прокурорів областей і керівників окружних прокуратур. Це пілотний проєкт», - зазначив Костін.

Як зазначив очільник ОГП, ідея полягає у тому, що має бути конкурс не на конкретну посаду, оскільки іноді відповідного спеціаліста потрібно призначити дуже швидко, а на певну категорію.

«Тобто щоб я і Рада прокурорів мали вибір із уже перевірених з погляду доброчесності осіб і, що дуже важливо, з погляду компетентності. Бо хороший прокурор не завжди може бути суперкерівником обласної чи окружної прокуратури», - зазначив Андрій Костін.

За його словами, Офіс Генпрокурора запрошуватиме представників партнерських проєктів надати кандидатів. «І будемо після цього досліджувати, яким чином цей пілот, можливо, поширювати і на інші щаблі», - додав він.

Костін зазначив, що цьогоріч було викрито 8 прокурорів у корупційних злочинах і зловживаннях, а за період його каденції таких випадків було 26. «Тобто, це – постійний процес самоочищення», - зауважив генпрокурор.

За його словами, буде розбудована система превенції, щоб прокурори могли порадитися із спеціально підготовленими представниками Генінспекції ОГП, як поводитися у професійному та приватному житті.

«Бо деякі прокурори вважають, що вони або їхні родичі не порушують закон, вдаючись до певних дій цивільно-правового характеру. Але це може викликати обурення суспільства і викликає, серед іншого, удар по репутації системи. І цю репутацію дуже складно напрацьовувати», - наголосив генпрокурор.

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