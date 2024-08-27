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С Польшей есть договоренность о возвращении мужчин призывного возраста, — Зеленский

16:28, 27 августа 2024
С Молдовой, Румынией, Венгрией таких договоренностей нет, – отметил Президент Владимир Зеленский.
С Польшей есть договоренность о возвращении мужчин призывного возраста, — Зеленский
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Польша может вернуть обратно в Украину мужчин, незаконно уехавших из нашей страны с начала полномасштабного вторжения. Договоренности между странами уже достигнуты. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость".

"С Польшей есть договоренности о возвращении наших людей, незаконно пересекших границу. Я говорю только о возвращении украинских мужчин, которые сейчас находятся за границей", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что принудительный возврат мужчин в Украину не планируется. Однако он отметил, что для стран-партнеров может быть политически выгоднее не тратить финансовые ресурсы на поддержку беженцев, а организовать их возвращение в Украину.

Также, по словам Зеленского, договоренности на сегодняшний день достигнуты исключительно с Польшей. С другими странами решение пока не найдено. Речь идет о Молдове, Венгрии и Румынии. 

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