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Глава МИД Польши Сикорский призвал отменить выплаты для украинцев в Европе, потому что они снижают мобилизационный потенциал Украины

16:40, 12 сентября 2024
Радослав Сикорский считает, что пособия создают препятствия для людей, которые могуть вернуться в Украину для ее защиты.
Глава МИД Польши Сикорский призвал отменить выплаты для украинцев в Европе, потому что они снижают мобилизационный потенциал Украины
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Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский союз, продолжая выплачивать пособия украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины. Об этом пишет Le Monde.

"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе. В Западной Европе получают другие компенсации. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", — заявил Сикорский.

При этом министр напомнил, что Польша прекратила выплачивать социальные пособия украинцам.

Напомним, Польша может вернуть обратно в Украину мужчин, незаконно уехавших из нашей страны с начала полномасштабного вторжения. Договоренности между странами уже достигнуты, сообщил Президент Владимир Зеленский.

В Офисе Президента рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

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