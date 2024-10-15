Поляки обурені дорогими авто та відпочинком українських біженців, – міністр оборони Польщі

Міністр Польщі пропонує позбавити соцпільг українців, які ховаються від війни в розкоші.

Джерело фото: patrioty.org.ua

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що поведінка деяких українських біженців викликає обурення серед поляків, зокрема через відпочинки у п'ятизіркових готелях та поїздки на дорогих автомобілях. Про це він повідомив в інтерв'ю для Interia.

Міністр зазначив, що це несправедливо, оскільки Польща надає значну допомогу Україні, в той час як деякі чоловіки призовного віку ховаються від війни в Польщі.

«Наше суспільство дуже обурює те, як молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, освіту, постачання зброї та іншу допомогу», — заявив Косіняк-Камиш.

Він також підтримав ідею позбавити українських чоловіків призовного віку соціальних пільг, що, на думку міністра, може спонукати їх повернутися в Україну. Косіняк-Камиш вважає, що подібні заходи мають запроваджуватися не лише в Польщі.

Крім того, в Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що вступ України до ЄС не є питанням «бути чи не бути» і можна ставити свої умови.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав скасувати виплати для українців у Європі, бо вони знижують мобілізаційний потенціал України.

Нагадаємо, в Офісі Президена розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Як відомо, Польща може повернути назад в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Домовленості між країнами вже досягнуто, повідомив Президент Володимир Зеленський.

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