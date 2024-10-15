ЗСУ розпочали розслідування щодо погроз та приниженнями у підрозділі «Асгард»

У ЗСУ перевіряють дії псевдо-командира підрозділу «Асгард».

Джерело фото: nv.ua

Сухопутні війська Збройних сил України розпочали службове розслідування за заявою бійців підрозділу «Асгард», які повідомили про погрози, приниження та незаконні накази з боку цивільної особи. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Підрозділ «Асгард» заявив, що Олександр Дмітрієв, відомий під псевдонімом «Тихоход», без належних повноважень втручався у роботу військових, віддавав незаконні накази, погрожував та принижував військових. За словами бійців, він погрожував «ломати через коліно» та принижував їхню гідність.

Командувач Сухопутних військ ініціював службове розслідування, щоб встановити факти та обставини інциденту. Павлюк наголосив, що результати розслідування будуть публічними, а справедливість забезпечена згідно з нормами законодавства.

«Висновки і рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства», - зазначив Павлюк.

Сухопутні війська також звернулися до громадськості з проханням утриматися від емоційних оцінок ситуації до завершення розслідування та оголошення офіційних висновків, щоб уникнути хибних суджень.

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