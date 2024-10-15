Практика судів
  1. В Україні

ЗСУ розпочали розслідування щодо погроз та приниженнями у підрозділі «Асгард»

19:21, 15 жовтня 2024
У ЗСУ перевіряють дії псевдо-командира підрозділу «Асгард».
ЗСУ розпочали розслідування щодо погроз та приниженнями у підрозділі «Асгард»
Джерело фото: nv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сухопутні війська Збройних сил України розпочали службове розслідування за заявою бійців підрозділу «Асгард», які повідомили про погрози, приниження та незаконні накази з боку цивільної особи. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Підрозділ «Асгард» заявив, що Олександр Дмітрієв, відомий під псевдонімом «Тихоход», без належних повноважень втручався у роботу військових, віддавав незаконні накази, погрожував та принижував військових. За словами бійців, він погрожував «ломати через коліно» та принижував їхню гідність.

Командувач Сухопутних військ ініціював службове розслідування, щоб встановити факти та обставини інциденту. Павлюк наголосив, що результати розслідування будуть публічними, а справедливість забезпечена згідно з нормами законодавства.

«Висновки і рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства», - зазначив Павлюк.

Сухопутні війська також звернулися до громадськості з проханням утриматися від емоційних оцінок ситуації до завершення розслідування та оголошення офіційних висновків, щоб уникнути хибних суджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС створити центри з повернення мігрантів за межі ЄС

ЄС буде працювати над створенням центрів з повернення за межі Євросоюзу.

Тестування в апеляції з кримінальної спеціалізації – результати 15 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 9 не з’явилися.

Справи за позовами прокурора про «безаукціонний» спосіб отримання спецдозволу на користування надрами – позиція Верховного Суду

Верховний Суд розглянув справу за позовом прокурора про скасування спеціального дозволу на користування надрами.

Політики США тиснуть на Володимира Зеленського щодо того, чому не проводиться мобілізація з 18 років – Сергій Лещенко

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що «Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку».

Кабмін встановив, що тексти нормативно-правових актів слід оформлювати шрифтом цифрової держави e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, що розміщується на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності, оформляється з використанням шрифту e-Ukraine, який розроблявся приватним агентством.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду