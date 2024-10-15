В Купянске и еще трех прифронтовых громадах объявили принудительную эвакуацию гражданского населения

Из-за угрозы боевых действий на Харьковщине объявлена обязательная эвакуация гражданских.

Источник фото: dumka.media

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации гражданских из ряда населенных пунктов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из некоторых громад Купянского направления - это сам город Купянск, и еще три громады, которые находятся близко к линии фронта», - отметил Синегубов.

Эвакуация коснется жителей города Купянск и трех близлежащих громад: Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской, которые расположены вблизи линии фронта. По словам Синегубова, обязательной эвакуации подлежат около 7 тысяч человек.

«Из города Купянска и из близлежащих громад мы уже за месяц вывезли 234 ребенка вместе с их семьями. Однако все равно, учитывая военные угрозы, мы приняли решение о полной эвакуации всего гражданского населения», - подчеркнул глава ОГА.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине в Купянском районе усилят эвакуацию из-за усиления обстрелов со стороны рф.

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