На Харківщині у Куп’янському районі посилять евакуацію — ОВА

Останнім часом спостерігається посилення ворожих обстрілів.

На Харківщині у Куп’янському районі посилять евакуацію через посилення обстрілів з боку рф. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що сьогодні на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів, серед яких більшість, це люди похилого віку.

«Тому важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям» - пояснив Синєгубов.

За його словами, для усіх евакуйованих було забезпечено:

резерви для тимчасового проживання;

гаряче харчування;

продовольчі й гігієнічні набори;

теплий одяг для евакуйованих;

супровід.

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