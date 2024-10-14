Суд зобов'язав Google запропонувати альтернативи магазину додатків Google Play

Техногігант зобовʼязаний надати користувачам більше можливостей завантажувати додатки конкурентів.

У США суд виніс остаточне рішення у справі Epic Games проти Google. Про це повідомляє видання The Verge.

Так, суд визнав Google Play незаконною монополією. Тепер компанія зобовʼязана надати користувачам більше можливостей завантажувати додатки конкурентів.

Видання вказує, що це рішення може кардинально змінити ринок застосунків для Android, якщо Google не зможе призупинити або оскаржити постанову в апеляції..

Суд також зобов’язав Google змінити свою білінгову політику, починаючи з 1 листопада 2024 року до 1 листопада 2027 року. Таким чином, розробники зможуть інформувати користувачів про інші способи оплати, розміщувати посилання на альтернативні магазини і встановлювати ціни на свої додатки без прив’язки до системи оплати Google.

Google заборонено вступати в певні угоди з розробниками, виробниками пристроїв і операторами зв’язку, а також ділитися доходами з учасниками ринку додатків. Компанія не зможе пропонувати фінансові вигоди за виняткове розміщення застосунків у Google Play або за відмову від розміщення в конкуруючих магазинах.

Epic Games заявила, що Google створила мережу угод, яка практично виключала можливість появи конкурентів. Тепер завдяки рішенню суду у сторонніх магазинів з’явиться можливість конкурувати з Google Play на рівних.

Суддя надав Google восьмимісячну відстрочку для розробки системи, яка забезпечить виконання вимог суду. А подальші суперечки між Epic і Google розглядатиме технічний комітет із трьох осіб, обраний обома сторонами.

Google вже заявила про намір оскаржити рішення суду.

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