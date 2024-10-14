Суд обязал Google предложить альтернативы магазину приложений Google Play

Техногигант обязан предоставить пользователям больше возможностей скачивать приложения конкурентов.

В США суд вынес окончательное решение по делу Epic Games против Google. Об этом сообщает издание The Verge.

Да, суд признал Google Play незаконной монополией. Теперь компания обязана предоставить пользователям больше возможностей скачивать приложения конкурентов.

Издание указывает, что это решение может кардинально изменить рынок приложений для Android, если Google не сможет приостановить или оспорить постановление в апелляции.

Суд также обязал Google изменить свою биллинговую политику, начиная с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2027 года. Таким образом, разработчики смогут информировать пользователей о других способах оплаты, размещать ссылки на альтернативные магазины и устанавливать цены на свои приложения без привязки к системе оплаты Google.

Google запрещено вступать в определенные соглашения с разработчиками, производителями устройств и операторами связи, а также делиться доходами с участниками приложений. Компания не сможет предлагать финансовые выгоды за исключительное размещение приложений в Google Play или отказ от размещения в конкурирующих магазинах.

Epic Games заявила, что Google создала сеть сделок, практически исключавшая возможность появления конкурентов. Теперь благодаря решению суда у сторонних магазинов появится возможность конкурировать с Google Play на равных.

Судья предоставил Google восьмимесячную отсрочку для разработки системы, которая обеспечит исполнение требований суда. А дальнейшие споры между Epic и Google будет рассматривать технический комитет из трех человек, избранный обеими сторонами.

Google уже заявила о намерении оспорить решение суда.

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