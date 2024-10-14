Оксен Лисовой анонсировал изменения в НМТ-2025 — планируют обновить тесты по истории Украины

Тесты по истории Украины для НМТ-2025 будут дополнены задачами по истории Руси-Украины.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что тесты по истории Украины, которые будут сдавать во время национального мультитеста в 2025 году выпускники, изменят. Об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины.

Чиновник заявил, что Минобразования Украины уже поддержало и согласовало это предложение.

«С Украинским центром оценивания качества образования мы отработали эту позицию: до 10 процентов в тестах по истории будут добавлены именно с периода истории Руси-Украины», – сообщил Лисовой.

Министр убежден, что это не приведет к увеличению задач в тесте и увеличению времени на их выполнение.

Ранее сообщалось, что в Украине начали работу Е-кабинеты абитуриента.

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